Житель села Мокрая Орловка под Белгородом получил ранения из-за обстрела ВСУ

Украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, мирный житель получил осколочные ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство в тот момент, когда мужчина находился на улице.

«У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — добавил губернатор.

Гладков также сообщил, что из-за атаки противника был повреждён частный жилой дом, выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.

Ранее он заявил, что сегодня ночью в реанимации умер один из рабочих, пострадавших из-за обстрела украинских войск в Грайворонском городском округе.