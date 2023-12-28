Житель села Мокрая Орловка под Белгородом получил ранения из-за обстрела ВСУ
- РИА Новости
По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство в тот момент, когда мужчина находился на улице.
«У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — добавил губернатор.
Гладков также сообщил, что из-за атаки противника был повреждён частный жилой дом, выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.
Ранее он заявил, что сегодня ночью в реанимации умер один из рабочих, пострадавших из-за обстрела украинских войск в Грайворонском городском округе.