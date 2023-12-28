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Житель села Мокрая Орловка под Белгородом получил ранения из-за обстрела ВСУ

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Украинские войска атаковали при помощи дрона-камикадзе село Мокрая Орловка в Белгородской области, мирный житель получил осколочные ранения. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Житель села Мокрая Орловка под Белгородом получил ранения из-за обстрела ВСУ
  • РИА Новости

По его словам, ВСУ сбросили взрывное устройство в тот момент, когда мужчина находился на улице.

«У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется во вторую городскую больницу города Белгорода», — добавил губернатор.

Гладков также сообщил, что из-за атаки противника был повреждён частный жилой дом, выбиты окна, посечены фасад и забор, повреждена хозпостройка.

Ранее он заявил, что сегодня ночью в реанимации умер один из рабочих, пострадавших из-за обстрела украинских войск в Грайворонском городском округе.

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