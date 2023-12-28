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Гладков: один из пострадавших при обстреле ВСУ рабочих скончался в реанимации

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сегодня ночью в реанимации умер один из рабочих, пострадавших из-за обстрела украинских войск в Грайворонском городском округе.
Гладков: один из пострадавших при обстреле ВСУ рабочих скончался в реанимации
  • Gettyimages.ru

По его словам, мужчина скончался в результате кардиогенного шока, медики боролись за его жизнь до последнего.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего и пообещал помочь родственникам.

«Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах», — написал губернатор в Telegram.

23 декабря трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Грайворонском городском округе.

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