Гладков: один из пострадавших при обстреле ВСУ рабочих скончался в реанимации
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По его словам, мужчина скончался в результате кардиогенного шока, медики боролись за его жизнь до последнего.
Гладков выразил соболезнования семье погибшего и пообещал помочь родственникам.
«Понимаю, что боль утраты ничто не сможет облегчить, но мы будем всячески поддерживать и помогать всем, что в наших силах», — написал губернатор в Telegram.
23 декабря трое рабочих пострадали в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Грайворонском городском округе.