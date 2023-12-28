Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки об армии
- РИА Новости
В распространённом пресс-службой парламентария сообщении отмечается, что Луговой попросил генпрокурора Игоря Краснова привлечь Галкина к ответственности за распространение фейков об армии России, а также её дискредитацию.
В релизе пресс-службы, который оказался в распоряжении РИА Новости, также отмечается, что депутат нижней палаты парламента ранее неоднократно указывал на недопустимость поведения Галкина и его антироссийские высказывания.
Ранее с просьбой о проведении новой проверки заявлений Галкина о Буче выступили представители движения «Зов народа».
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.