Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки об армии

Артиста эстрады, шоумена и телеведущего Максима Галкина* необходимо привлечь к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии, а также её дискредитацию. С таким призывом в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Андрей Луговой.

В распространённом пресс-службой парламентария сообщении отмечается, что Луговой попросил генпрокурора Игоря Краснова привлечь Галкина к ответственности за распространение фейков об армии России, а также её дискредитацию.

В релизе пресс-службы, который оказался в распоряжении РИА Новости, также отмечается, что депутат нижней палаты парламента ранее неоднократно указывал на недопустимость поведения Галкина и его антироссийские высказывания.

Ранее с просьбой о проведении новой проверки заявлений Галкина о Буче выступили представители движения «Зов народа».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.