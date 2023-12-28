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Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки об армии

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Артиста эстрады, шоумена и телеведущего Максима Галкина* необходимо привлечь к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии, а также её дискредитацию. С таким призывом в Генпрокуратуру обратился депутат Госдумы Андрей Луговой.
Депутат Луговой попросил привлечь Галкина к ответственности за фейки об армии
  • РИА Новости

В распространённом пресс-службой парламентария сообщении отмечается, что Луговой попросил генпрокурора Игоря Краснова привлечь Галкина к ответственности за распространение фейков об армии России, а также её дискредитацию.

В релизе пресс-службы, который оказался в распоряжении РИА Новости, также отмечается, что депутат нижней палаты парламента ранее неоднократно указывал на недопустимость поведения Галкина и его антироссийские высказывания.

Ранее с просьбой о проведении новой проверки заявлений Галкина о Буче выступили представители движения «Зов народа».

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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