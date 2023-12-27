RT: общественники попросили СК провести новую проверку заявлений Галкина
- РИА Новости
Общественники направили в следственный орган видео с заявлениями артиста о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и её армию.
Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении Галкина и его супруги Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.