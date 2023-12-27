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RT: общественники попросили СК провести новую проверку заявлений Галкина

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Следственный комитет России по просьбе общественников проведёт ещё одну проверку заявлений иноагента Максима Галкина*, сообщили RT в движении «Зов народа».
RT: общественники попросили СК провести новую проверку заявлений Галкина
  • РИА Новости

Общественники направили в следственный орган видео с заявлениями артиста о Буче и фрагменты с его концертов, где он критикует Россию и её армию.

Ранее Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношении Галкина и его супруги Аллы Пугачёвой по статье о фейках против российской армии.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.

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