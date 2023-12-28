В Подмосковье подвели итоги программы «Земля за 1 рубль» за текущий год

В Московской области 80 инвесторов в 2023 году приняли участие в реализации льготной программы «Земля за 1 рубль».

Таким образом, бизнес может арендовать землю за символическую цену под размещение импортозамещающего производства, сообщает телеканал «360».

«Общий объём заявленных инвестиций по проектам, которые реализуются в рамках этой программы, превышает 63 млрд рублей», — заявила заместитель председателя областного правительства, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

По её словам, запуск новых предприятий позволит создать почти 6 тыс. новых рабочих мест.

Программу запустили в марте 2022 года. Только в 2023 году представители бизнеса получили в аренду 101 земельный участок общей площадью около 500 га.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на слова Екатерины Зиновьевой сообщало, что регион вошёл в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития.