На ёлочных базарах Челябинска в ходе проверок изъято около 600 деревьев

Полицейские изъяли около 600 деревьев в ходе рейда по ёлочным базарам в Челябинске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Правоохранители в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ель» выявили 66 фактов незаконной торговли. Всего проведено около 360 проверок.

«Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев, и наличие договора на предоставление торгового места», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее адвокат Елена Сенина напомнила, что за незаконную вырубку елей может грозить ответственность, вплоть до уголовной.