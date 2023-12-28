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На ёлочных базарах Челябинска в ходе проверок изъято около 600 деревьев

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Полицейские изъяли около 600 деревьев в ходе рейда по ёлочным базарам в Челябинске.
На ёлочных базарах Челябинска в ходе проверок изъято около 600 деревьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.

Правоохранители в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Ель» выявили 66 фактов незаконной торговли. Всего проведено около 360 проверок.

«Полицейские проверяют наличие свидетельства о регистрации ИП или юрлица, документы, подтверждающие происхождение хвойных деревьев, и наличие договора на предоставление торгового места», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее адвокат Елена Сенина напомнила, что за незаконную вырубку елей может грозить ответственность, вплоть до уголовной.

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