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Адвокат Сенина предупредила об ответственности за незаконную рубку елей

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Адвокат Елена Сенина напомнила, что за незаконную вырубку елей может грозить ответственность, вплоть до уголовной.
Адвокат Сенина предупредила об ответственности за незаконную рубку елей
  • РИА Новости

Административное наказание предусматривает штраф в размере 5 тыс. рублей и конфискацию не только самого дерева, но и топора, сообщила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«А если это значительный ущерб, то вообще есть 260-я статья УК. Она специализированно об этом говорит: если значительный размер, то есть больше 5 тыс. рублей стоимость того, что вырубили, то возможно привлечение и к уголовной ответственности», — сообщила адвокат.

Она посоветовала сохранять чек на покупку ели, чтобы в случае проверки предъявить его в доказательство своей правоты.

Ранее сообщалось, что в Москве открылись ёлочные базары. Помимо елей, на них можно приобрести сосны и лапник.

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