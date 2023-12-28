В ХМАО выясняют обстоятельства гибели водителя легкового авто в ДТП с автобусом
- РИА Новости
Авария произошла 28 декабря 2023 года на улице Чернышова, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона.
«Прокурор автономного округа Ботвинкин Е.Б. взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — говорится в сообщении.
Одновременно прокурору Нягани Марату Тубееву поручено «установить причины и условия произошедшего, дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения».
Ранее сообщалось, что при столкновении трёх автомобилей под Рязанью один человек погиб, ещё пятеро пострадали.