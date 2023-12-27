В результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек

Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при столкновении трёх автомобилей под Рязанью.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В Рязанском районе на 206-м километре автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, произошло столкновение трёх автомобилей», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб, пять человек получили травмы.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области.