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В результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек

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Один человек погиб, ещё пятеро пострадали при столкновении трёх автомобилей под Рязанью.
В результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В Рязанском районе на 206-м километре автодороги М-5 «Урал», по предварительной информации, произошло столкновение трёх автомобилей», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб, пять человек получили травмы.

Ранее стало известно, что один человек погиб, ещё шестеро пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области.

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