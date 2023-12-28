Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда автомобилей из-за непогоды
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Об этом сообщает управление МЧС России по Северной Осетии.
«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 13:00 28 декабря до особого распоряжения», — говорится в сообщении.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить зимой максимально допустимую скорость езды на электросамокатах и электровелосипедах до 5 км/ч. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.