Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда автомобилей из-за непогоды

Движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом сообщает управление МЧС России по Северной Осетии.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 13:00 28 декабря до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ограничить зимой максимально допустимую скорость езды на электросамокатах и электровелосипедах до 5 км/ч. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.