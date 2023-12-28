В Москве перевыполнили план по вводу недвижимости в полтора раза
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, за текущий год в столице досрочно построили более 13,3 млн кв. м недвижимости.
В том числе 296 жилых корпусов, 114 объектов образовательной, медицинской, спортивной и культурной направленности, более 120 деловых, производственных, коммерческих и торговых центров.
За счёт средств частных инвесторов реализовано около 80% построенных объектов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве домов по программе реновации в Западном округе столицы.