Собянин: московский транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской транспорт столицы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Это относится к метро, МЦК и 158 наиболее востребованным и ночным маршрутам наземного транспорта города.

Помимо прочего, работу МЦД продлят до 03:00, отметил мэр.

Также изменения коснутся и рождественского расписания: метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00. Среди маршрутов автобусов, электробусов и трамваев 151 будет курсировать до 03:30, 16 — в течение всей ночи.

Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.