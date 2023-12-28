Собянин: московский транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Это относится к метро, МЦК и 158 наиболее востребованным и ночным маршрутам наземного транспорта города.
Помимо прочего, работу МЦД продлят до 03:00, отметил мэр.
Также изменения коснутся и рождественского расписания: метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00. Среди маршрутов автобусов, электробусов и трамваев 151 будет курсировать до 03:30, 16 — в течение всей ночи.
Ранее НСН со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.