RT в Telegram
Подпишись

Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты

Короткая ссылка
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты.
Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты
  • РИА Новости

Во время совещания с регионами он отметил, что до конца текущего года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан — участников долевого строительства.

«Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По его словам, уже приняты решения о том, кому предоставить жильё, а кому необходимо выплатить компенсации. Он добавил, что выплаты будут осуществлены в течение нескольких месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить