Хуснуллин: федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что все федеральные обязательства перед обманутыми дольщиками закрыты.

Во время совещания с регионами он отметил, что до конца текущего года планируется принять решения о восстановлении прав всех граждан — участников долевого строительства.

«Я прошу обязательства, которые есть за региональными командами, тоже все выполнить. Коллеги, давайте тему дольщиков закроем. Мы федеральные обязательства закрыли», — цитирует Хуснуллина РИА Новости.

По его словам, уже приняты решения о том, кому предоставить жильё, а кому необходимо выплатить компенсации. Он добавил, что выплаты будут осуществлены в течение нескольких месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе решат проблему с обманутыми дольщиками до 1 января.