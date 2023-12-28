Опубликован рейтинг популярных товаров у жителей Москвы и Петербурга в декабре

Аналитики провели исследование и выяснили, какие товарные категории наиболее востребованы среди москвичей и петербуржцев перед Новым годом.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование IT-компании «Сбер Таргет».

Возглавили рейтинг часы и ювелирные украшения — в преддверии праздников интерес к ним растёт на 96% по сравнению со средним показателем за год.

На втором месте — подарочная посуда и атрибуты для праздничного стола из стекла и хрусталя. Замыкают тройку лидеров подарки и сувениры.

При этом в декабре традиционно возрастает спрос на игрушки, хобби-товары, подарки и сувениры, а также косметику. Хотя количество покупок по сравнению с прошлым годом снизилось примерно на треть, средний чек вырос в большинстве категорий.

Ранее главный педиатр Московской области Нисо Одинаева в беседе с «Радио 1» рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год.