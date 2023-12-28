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В Татарстане скончался пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме

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В Татарстане скончался пострадавший в результате взрыва газа в двухэтажном жилом доме в посёлке Осиново.
В Татарстане скончался пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканской клинической больницы.

Мужчину ранее госпитализировали с ожогами 80% тела. 

Взрыв газа в посёлке Осиново произошёл утром 21 декабря.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее URA.RU сообщало, что в одном из домов посёлка Верхняя Усьва в Пермском крае произошёл пожар из-за ёлочной гирлянды.

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