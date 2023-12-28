Лёд с крыши упал на голову 65-летней женщине в Воронеже

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 65-летней жительнице Воронежа упала на голову глыба льда. Об этом сообщило региональное управление СК России.

«По предварительным данным, вечером 26 декабря 2023 года произошло падение наледи с крыши дома №150а по Ленинскому проспекту города Воронежа», — говорится в заявлении.

Уголовное дело было заведено по ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Правоохранители в ближайшее время допросят пострадавшую и свидетелей происшествия. Кроме того, будет назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Челябинске глыба льда с крыши упала на двухлетнего ребёнка.