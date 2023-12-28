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На ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели выставки «Россия»

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На ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели международной выставки-форума «Россия». Также стартовал обратный отсчёт до празднования Нового года во всех 11 часовых поясах России.
На ВДНХ зажгли огни на главной новогодней ели выставки «Россия»
  • РИА Новости

Ёлка находится на площади между Галереей достижений и павильоном №1. Она является символом выставки «Россия» и объединения традиций российских народов.

Как сообщила гендиректор АНО «Дирекция Выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, 20-метровое дерево было привезено из Калужской области. 

«Ёлку мы наряжали все вместе, всей страной — в этом приняли участие все 89 регионов России. Каждый регион сделал игрушку, которая его олицетворяет. Мы все едины и все очень любим свою Родину», — отметила она.

Ранее на международной выставке-форуме «Россия» перед главным входом на ВДНХ в Москве открылся Фестиваль ледяных скульптур.

В рамках фестиваля представлены ледяные скульптуры, посвящённые знаковым событиям современной истории России, достижениям в науке, спорте, промышленности, строительстве и культуре.

31 декабря большая программа пройдёт на главной уличной сцене на ВДНХ.

Запланированы выступления NILETTO, Zivert, «Дискотеки Авария» и других артистов.

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