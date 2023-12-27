На выставке «Россия» представили предметы гордости страны в виде ледяных скульптур
- РИА Новости
Как сообщили организаторы, вскоре скульптур станет ещё больше, так как изваяния установят регионы, чьи достижения представлены в Павильоне № 75.
«Все скульптуры — про достижения и основные события России за последние годы», — отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Анастасия Звягина.
В виде скульптур в том числе представлены таблица Менделеева, поскольку российскими учеными с 2000 года открыто шесть новых элементов, единственный в мире Арктический плавучий университет, гражданский самолёт МС-21, высокоскоростной поезд «Сапсан» и фильм «Вызов».
Также отмечается, что 31 декабря большая программа пройдёт на главной уличной сцене на ВДНХ.
«Выставка «Россия» подарит своим гостям возможность отметить Новый год и загадать желания 11 раз — по количеству часовых поясов в России», — заявили организаторы.
Запланированы выступления NILETTO, Zivert, «Дискотеки Аварии» и других артистов.
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».