На выставке «Россия» представили предметы гордости страны в виде ледяных скульптур

На международной выставке-форуме «Россия» перед главным входом на ВДНХ в Москве открылся Фестиваль ледяных скульптур. В рамках фестиваля представлены ледяные скульптуры, посвящённые знаковым событиям современной истории России, достижениям в науке, спорте, промышленности, строительстве и культуре.

Как сообщили организаторы, вскоре скульптур станет ещё больше, так как изваяния установят регионы, чьи достижения представлены в Павильоне № 75.

«Все скульптуры — про достижения и основные события России за последние годы», — отметила заместитель генерального директора АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Анастасия Звягина.

В виде скульптур в том числе представлены таблица Менделеева, поскольку российскими учеными с 2000 года открыто шесть новых элементов, единственный в мире Арктический плавучий университет, гражданский самолёт МС-21, высокоскоростной поезд «Сапсан» и фильм «Вызов».

Также отмечается, что 31 декабря большая программа пройдёт на главной уличной сцене на ВДНХ.

«Выставка «Россия» подарит своим гостям возможность отметить Новый год и загадать желания 11 раз — по количеству часовых поясов в России», — заявили организаторы.

Запланированы выступления NILETTO, Zivert, «Дискотеки Аварии» и других артистов.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», мэр столицы Сергей Собянин рассказал о мероприятиях программы «Новый год в Москве», открывшейся на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».