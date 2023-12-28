Оценщик Кулаков рассказал о новых санкциях за незаконную перепланировку

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков напомнил россиянам, что с нового года ужесточается ответственность за незаконную перепланировку.

Согласно ст. 7.21 КоАП, за неузаконенную перепланировку квартиры собственники могут получить штраф в размере 2000—2500 рублей. Для юридических лиц он составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Но это ещё не самое неприятное, поделился специалист в разговоре с Life.ru.

«За незаконное изменение планировки квартиры владелец получает от инспектора предписание, согласно которому обязан узаконить перепланировку или вернуть планировочное решение квартиры в исходное состояние», — уточнил Кулаков.

Кроме того, после внесения поправок в Жилищный кодекс России и в закон о госрегистрации недвижимости изменилось понятие «перепланировка». Они касаются оформления перепланировок и переустройства помещений в многоквартирных домах. Поправки вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.