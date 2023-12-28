RT в Telegram
Подпишись

Оценщик Кулаков рассказал о новых санкциях за незаконную перепланировку

Короткая ссылка
Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков напомнил россиянам, что с нового года ужесточается ответственность за незаконную перепланировку.
Оценщик Кулаков рассказал о новых санкциях за незаконную перепланировку
  • Gettyimages.ru

Согласно ст. 7.21 КоАП, за неузаконенную перепланировку квартиры собственники могут получить штраф в размере 2000—2500 рублей. Для юридических лиц он составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Но это ещё не самое неприятное, поделился специалист в разговоре с Life.ru.

«За незаконное изменение планировки квартиры владелец получает от инспектора предписание, согласно которому обязан узаконить перепланировку или вернуть планировочное решение квартиры в исходное состояние», — уточнил Кулаков.

Кроме того, после внесения поправок в Жилищный кодекс России и в закон о госрегистрации недвижимости изменилось понятие «перепланировка». Они касаются оформления перепланировок и переустройства помещений в многоквартирных домах. Поправки вступают в силу с 1 апреля 2024 года.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ, член экспертного совета при комитете Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Вера Москвина в беседе с «Радио 1» заявила, что договор играет важную роль даже при краткосрочной аренде жилья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить