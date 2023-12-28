В Тобольске нашли мёртвым депутата гордумы

Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мёртвым в Тобольске, сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.

РИА Новости

«Обнаружено тело, факт смерти подтверждён», — приводит ТАСС слова собеседника агентства. Следствие устанавливает обстоятельства инцидента. Ранее стало известно, что прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в возрасте 46 лет.