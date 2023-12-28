В Тобольске нашли мёртвым депутата гордумы
Депутата городской думы Владимира Егорова нашли мёртвым в Тобольске, сообщили в следственном управлении СК по Тюменской области.
- РИА Новости
«Обнаружено тело, факт смерти подтверждён», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Следствие устанавливает обстоятельства инцидента.
Ранее стало известно, что прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в возрасте 46 лет.
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