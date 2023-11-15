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Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

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Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в возрасте 46 лет.
Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«15 ноября 2023 года ушёл из жизни старший советник юстиции, почётный работник прокуратуры России Павлов Алексей Борисович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлов служил в органах с 2000 года. Он прошёл путь от помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области.

О причинах смерти прокурора не сообщается.

Его похоронят в Чувашской Республике.

В октябре на 76-м году жизни скончался бывший первый заместитель губернатора региона Николай Логинов.

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