Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в возрасте 46 лет.

Об этом говорится на сайте региональной прокуратуры.

«15 ноября 2023 года ушёл из жизни старший советник юстиции, почётный работник прокуратуры России Павлов Алексей Борисович», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Павлов служил в органах с 2000 года. Он прошёл путь от помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до прокурора Пензенской области.

О причинах смерти прокурора не сообщается.

Его похоронят в Чувашской Республике.

В октябре на 76-м году жизни скончался бывший первый заместитель губернатора региона Николай Логинов.