Роспотребнадзор: у семерых детей с поезда Москва — Симферополь выявили грипп
- РИА Новости
Об этом сообщил Роспотребнадзор.
«После осмотра было принято решение семерых детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь», — говорится в сообщении.
Уточняется, что у детей выявили вирус гриппа А, они находятся в стационаре, их состояние удовлетворительное.
Ранее нескольких детей, которые в составе организованной группы следовали на поезде из Москвы в крымский Джанкой, сняли с поезда в Тамбовской области из-за недомогания.