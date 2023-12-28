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Роспотребнадзор: у семерых детей с поезда Москва — Симферополь выявили грипп

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Госпитализированы семь детей, ехавших в Джанкой поездом из Москвы, у них выявлен грипп.
Роспотребнадзор: у семерых детей с поезда Москва — Симферополь выявили грипп
  • РИА Новости

Об этом сообщил Роспотребнадзор. 

«После осмотра было принято решение семерых детей госпитализировать в местную больницу, остальные пассажиры продолжили свой путь», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у детей выявили вирус гриппа А, они находятся в стационаре, их состояние удовлетворительное.

Ранее нескольких детей, которые в составе организованной группы следовали на поезде из Москвы в крымский Джанкой, сняли с поезда в Тамбовской области из-за недомогания.

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