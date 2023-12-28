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В Тамбовской области детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу

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Нескольких детей, которые в составе организованной группы следовали на поезде из Москвы в крымский Джанкой, сняли с поезда в Тамбовской области из-за недомогания.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.

Отмечается, что у детей были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура.

По данным представителей железной дороги, после осмотра 250 детей и 45 сопровождающих было решено направить десять детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.

Ранее в Минздраве заявили, что грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени.

Также девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории.

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