В Тамбовской области детей сняли с поезда Москва — Симферополь и отправили в больницу
Информация об этом появилась в Telegram-канале Юго-Восточной железной дороги.
Отмечается, что у детей были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура.
По данным представителей железной дороги, после осмотра 250 детей и 45 сопровождающих было решено направить десять детей для дополнительного обследования в Тамбовскую детскую клиническую больницу.
Ранее в Минздраве заявили, что грипп А подтвердился у 61 ребёнка, следовавшего в поезде из Тюмени.
Также девять детей госпитализировали из детского лагеря в Евпатории.