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Собянин рассказал о развитии кинокластера «Метмаш»

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили первый этап реконструкции кинокластера мирового уровня «Метмаш». Там отремонтировали восемь корпусов, ещё два строения превратили в съёмочные павильоны.
Собянин рассказал о развитии кинокластера «Метмаш»
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24».

«Москино» — самая большая в мире площадка для съёмок натурного кино», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Он также сообщил, что туда переехал крупнейший склад костюма и реквизита «Жар-птица».

Вместе с тем в столице реконструируют Киностудию имени Горького. Специалисты задумали увеличить вдвое площадь её рабочих пространств, уточнил глава города.

Ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открытии на ВДНХ обновлённого кинотеатра «Круговая кинопанорама».

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