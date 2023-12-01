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Кинотеатр «Круговая кинопанорама» открылся на ВДНХ

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открытии на ВДНХ обновлённого кинотеатра «Круговая кинопанорама».
Кинотеатр «Круговая кинопанорама» открылся на ВДНХ

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

«Для «Круговой кинопанорамы» на ВДНХ была разработана уникальная технология. Это первый в мире кинотеатр подобного типа, где можно воспроизводить как современные фильмы, так и старые картины, которые проецируют на экраны 11 отреставрированных аппаратов», — сказала Сергунина.

Отмечается, что кинотеатр «Круговая кинопанорама» открыли на территории ВДНХ в апреле 1959 года.

В настоящее время в работе площадки используется поворотная платформа-трансформер и цилиндрический экран высотой 10 м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы отреставрировано 30 объектов культурного наследия на ВДНХ.

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