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Собянин: специалисты восстановили 30 объектов культурного наследия на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы отреставрировано 30 объектов культурного наследия на ВДНХ.
Собянин: специалисты восстановили 30 объектов культурного наследия на ВДНХ

В их числе павильоны №1 «Центральный», №5 «Физика», №11 «Металлургия», №30 «Микробиологическая промышленность», №31 «Геология», №34 «Космос», №51 «Мясная промышленность», №59 «Зерно», №66 «Советская культура», передаёт НТВ.

Собянин отметил, что специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, а также фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

«Возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире стартовало в 2014 году», — напомнил мэр.

Ранее сообщалось, что пользователи московского портала «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие городские проекты реставрации, завершённые в нынешнем году. Голосование продлится до 26 ноября.

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