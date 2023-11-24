Собянин: специалисты восстановили 30 объектов культурного наследия на ВДНХ

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за последние годы отреставрировано 30 объектов культурного наследия на ВДНХ.

В их числе павильоны №1 «Центральный», №5 «Физика», №11 «Металлургия», №30 «Микробиологическая промышленность», №31 «Геология», №34 «Космос», №51 «Мясная промышленность», №59 «Зерно», №66 «Советская культура», передаёт НТВ.

Собянин отметил, что специалисты привели в порядок Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, а также фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос».

«Возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире стартовало в 2014 году», — напомнил мэр.

Ранее сообщалось, что пользователи московского портала «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие городские проекты реставрации, завершённые в нынешнем году. Голосование продлится до 26 ноября.