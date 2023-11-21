На портале «Активный гражданин» идёт голосование за лучшие проекты реставрации

Пользователи московского портала «Активный гражданин» смогут принять участие в голосовании за лучшие городские проекты реставрации, завершённые в нынешнем году. Голосование продлится до 26 ноября.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что проект-лидер голосования будет награждён специальной премией на конкурсе «Московская реставрация».

«В этом году в список вошло шесть памятников архитектуры. Среди них Театр эстрады, павильон ВДНХ «Мясная промышленность» и дом Пантелеева — это здание стало двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года», — отметила она.

В конкурсной программе примет участие 52 объекта культурного наследия, отреставрированные за последнее время. Москвичи смогут проголосовать в одной из номинаций.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что большая часть работ по комплексной реставрации ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря выполнена.