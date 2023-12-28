В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы
Самолёт Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы в аэропорту посёлка Зырянка в Якутии.
Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального оперштаба.
Отмечается, что пострадавших и повреждений воздушного судна нет.
На прошлой неделе самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте.
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