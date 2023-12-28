В Якутии Ан-24 с 30 пассажирами произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы

Самолёт Ан-24 с 30 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту произвёл посадку вне взлётно-посадочной полосы в аэропорту посёлка Зырянка в Якутии.

Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального оперштаба. Отмечается, что пострадавших и повреждений воздушного судна нет. На прошлой неделе самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте.