В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что водитель рейсового автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель автобуса в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Также с различными травмами были госпитализированы 12 пассажиров автобуса.

Ранее в результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек.

Также в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и самосвала.