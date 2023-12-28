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В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

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Грузовик и автобус столкнулись в Гатчинском районе Ленобласти, пострадали 13 человек.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что водитель рейсового автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По данным ведомства, в результате ДТП водитель автобуса в тяжёлом состоянии был госпитализирован.

Также с различными травмами были госпитализированы 12 пассажиров автобуса.

Ранее в результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек.

Также в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и самосвала.

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