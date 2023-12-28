В Ленинградской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что водитель рейсового автобуса совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
По данным ведомства, в результате ДТП водитель автобуса в тяжёлом состоянии был госпитализирован.
Также с различными травмами были госпитализированы 12 пассажиров автобуса.
Ранее в результате ДТП с тремя автомобилями в Рязанской области погиб человек.
Также в Свердловской области произошло ДТП с участием автобуса и самосвала.