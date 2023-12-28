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Захарова: программой переселения в Россию воспользовались уже 1,1 млн человек

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Москва реализует программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, которые проживают за рубежом, с 2007 года ею воспользовались более 1 млн человек. Об этом рассказала представитель российского МИД Мария Захарова в интервью автору проекта RT «Своих не бросаем» Марии Бутиной.

«С 2007 года этой программой воспользовались, это официальная статистика, более 1 млн человек. 1 млн 116 тыс. Это не какая-то такая мантра, которую нужно заучить или которая принята один раз — и всё. Это живой инструментарий, который подстраивается под внешние обстоятельства, под потребности людей», — сказала дипломат.

«Головным» в этом процессе является Министерство внутренних дел, но МИД, безусловно, оказывает колоссальную помощь, подчеркнула Захарова.

«И за счёт наших представительств за рубежом, посольств, консульств, наших дипломатов и центров, которые входят в состав большого количества рабочих механизмов, по решению целого ряда вопросов», — добавила она.

Замглавы российского МИД Александр Грушко ранее заявил, что Россия примет соотечественников из Латвии, если власти прибалтийской страны их выселят.

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