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Сергей Собянин принял участие в акции «Ёлка желаний»

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Мэр Москвы Собянин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» — он исполнит мечты троих детей.
Сергей Собянин принял участие в акции «Ёлка желаний»
  • РИА Новости

Градоначальник снял с ёлки в Кремлёвском дворце три открытки. Так, например, мальчик по имени Сергей попросил о подарке-сюрпризе.

«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», — сказал Собянин.

Вторая открытка принадлежала 16-летнему Дмитрию из ЛНР, мечтающему об электрогитаре, а третья — семилетнему Натавану, который просит подарить ему синтезатор.

Мэр Москвы пообещал исполнить все желания детей.

Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик рассказал, как прошла его прогулка по музею.

Президент также выбрал три желания, которые исполнит. Так, например, мечта Ксении Мазневой попробоваться в роли ведущей уже сбылась.

На прошлой неделе Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой и узнать, как всё прошло.

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