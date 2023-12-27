Сергей Собянин принял участие в акции «Ёлка желаний»
- РИА Новости
Градоначальник снял с ёлки в Кремлёвском дворце три открытки. Так, например, мальчик по имени Сергей попросил о подарке-сюрпризе.
«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», — сказал Собянин.
Вторая открытка принадлежала 16-летнему Дмитрию из ЛНР, мечтающему об электрогитаре, а третья — семилетнему Натавану, который просит подарить ему синтезатор.
Мэр Москвы пообещал исполнить все желания детей.
Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик рассказал, как прошла его прогулка по музею.
Президент также выбрал три желания, которые исполнит. Так, например, мечта Ксении Мазневой попробоваться в роли ведущей уже сбылась.
На прошлой неделе Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой и узнать, как всё прошло.