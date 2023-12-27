Сергей Собянин принял участие в акции «Ёлка желаний»

Мэр Москвы Собянин принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» — он исполнит мечты троих детей.

Градоначальник снял с ёлки в Кремлёвском дворце три открытки. Так, например, мальчик по имени Сергей попросил о подарке-сюрпризе.

«Конкретно ничего не указано, но подумаем, что может быть для него сюрпризом», — сказал Собянин.

Вторая открытка принадлежала 16-летнему Дмитрию из ЛНР, мечтающему об электрогитаре, а третья — семилетнему Натавану, который просит подарить ему синтезатор.

Мэр Москвы пообещал исполнить все желания детей.

Президент России Владимир Путин созвонился с Никитой Мирошниченко из Костромской области, которому пообещал экскурсию в Эрмитаже в рамках акции «Ёлка желаний». Мальчик рассказал, как прошла его прогулка по музею.

Президент также выбрал три желания, которые исполнит. Так, например, мечта Ксении Мазневой попробоваться в роли ведущей уже сбылась.

На прошлой неделе Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы пообщаться с девочкой и узнать, как всё прошло.