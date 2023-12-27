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Силуанов заявил, что Минфин не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году

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Минфин России не планирует повышать налог на прибыль в следующем году, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Силуанов заявил, что Минфин не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году
  • РИА Новости

«Сейчас рано говорить, возможно или невозможно (повышение ставки налога на прибыль. — RT). Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать», — цитирует его РИА Новости.

По словам Силуанова, по этому вопросу есть разные предложения, включая увеличение ставки и увеличение инвестиционных вычетов.

«Надо всегда рассматривать, как это разложится на разные сектора экономики... Всё надо взвешивать», — заключил министр.

Ранее глава Минцифры России Максут Шадаев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что нулевая ставка налога на прибыль для IT-компаний будет действовать до конца 2024 года.

В конце ноября в Челябинской области сделали нулевой ставку налога на прибыль для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ).

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