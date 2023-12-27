Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить шесть и семь лет колонии
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление суда.
В нём сказано, что гособвинение просит назначить Штовбе шесть лет колонии, а Камардину — семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.
Ранее администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам колонии за госизмену и два эпизода публичного оправдания терроризма.
Кроме того, Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.