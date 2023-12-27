Чтецы оскорбительных стихов о Донбассе могут получить шесть и семь лет колонии

В ходе прений сторон в Тверском суде Москвы прокурор попросил назначить Егору Штовбе и Артёму Камардину шесть и семь лет колонии соответственно за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

В нём сказано, что гособвинение просит назначить Штовбе шесть лет колонии, а Камардину — семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.

Ранее администратора двух леворадикальных Telegram-каналов Феликса Елисеева приговорили к 14 годам колонии за госизмену и два эпизода публичного оправдания терроризма.

Кроме того, Краснодарский краевой суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима жителя Ростовской области по делу о государственной измене.