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В Твери подготовили новую команду аграриев с помощью «Школы фермера»

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В тверской «Школе фермера» 28 человек закончили обучение и получили дипломы о переподготовке государственного образца по специализации «Растениеводство».
В Твери подготовили новую команду аграриев с помощью «Школы фермера»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Отмечается, что образовательный проект основан при поддержке Россельхозбанка, областного Министерства сельского хозяйства, вузов, крупного бизнеса и фермеров региона.

В 2023 году учебная программа включала практику на ведущих сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах Тверской области.

Обучение проводили преподаватели Тверской государственной сельскохозяйственной академии, специалисты Россельхозбанка, эксперты из бизнеса, маркетинга и сельского хозяйства.

«Бесплатная «Школа фермера» открылась в России в сентябре 2020 года. Тверской регион присоединился к ней в 2021-м. К 60 квалифицированным специалистам, уже выпущенным в Верхневолжье по данной программе, теперь прибавилось ещё 28», — заявил ректор сельскохозяйственной академии Павел Мигулёв.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае построили научно-исследовательский центр агробиотехнологий на базе Института аграрной генетики и селекции.

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