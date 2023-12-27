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РЖД 28 декабря запустит импортозамещённую «Ласточку», поезд носит имя «Финист»

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Компания «РЖД» 28 декабря запустит первый полностью импортозамещённый аналог электропоезда «Ласточка», поезд будет носить имя «Финист».
РЖД 28 декабря запустит импортозамещённую «Ласточку», поезд носит имя «Финист»
  • РИА Новости

«28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещённый аналог «Ласточки», — сообщили RT в пресс-службе компании.

Отмечается, что четыре машины серии ЭС104, произведённые на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма Свердловской области, выходят на маршруты на Свердловской железной дороге.

Всего на данный момент на СвЖД пришло восемь новейших машин, ещё четыре ожидаются до конца года.

В РЖД уточнили, что имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте компании. В нём приняли участие 42 839 человек.

В торжественной обстановке первый «Финист» отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.

Кроме того, в РЖД сообщали, что в компании прорабатывают вопрос посадки в поезд с помощью QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги».

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