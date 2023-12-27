РЖД 28 декабря запустит импортозамещённую «Ласточку», поезд носит имя «Финист»
- РИА Новости
«28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещённый аналог «Ласточки», — сообщили RT в пресс-службе компании.
Отмечается, что четыре машины серии ЭС104, произведённые на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма Свердловской области, выходят на маршруты на Свердловской железной дороге.
Всего на данный момент на СвЖД пришло восемь новейших машин, ещё четыре ожидаются до конца года.
В РЖД уточнили, что имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте компании. В нём приняли участие 42 839 человек.
В торжественной обстановке первый «Финист» отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.
Кроме того, в РЖД сообщали, что в компании прорабатывают вопрос посадки в поезд с помощью QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги».