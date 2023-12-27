РЖД 28 декабря запустит импортозамещённую «Ласточку», поезд носит имя «Финист»

Компания «РЖД» 28 декабря запустит первый полностью импортозамещённый аналог электропоезда «Ласточка», поезд будет носить имя «Финист».

«28 декабря на сети РЖД начинает курсировать первый полностью импортозамещённый аналог «Ласточки», — сообщили RT в пресс-службе компании.

Отмечается, что четыре машины серии ЭС104, произведённые на заводе «Уральские локомотивы» в городе Верхняя Пышма Свердловской области, выходят на маршруты на Свердловской железной дороге.

Всего на данный момент на СвЖД пришло восемь новейших машин, ещё четыре ожидаются до конца года.

В РЖД уточнили, что имя для нового поезда — «Финист» — выбрали народным голосованием, которое проходило с 4 по 12 декабря на сайте компании. В нём приняли участие 42 839 человек.

В торжественной обстановке первый «Финист» отправится от платформы вокзала Екатеринбург, чтобы доставить пассажиров в Каменск-Уральский.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги (ВСМ) в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.

Кроме того, в РЖД сообщали, что в компании прорабатывают вопрос посадки в поезд с помощью QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги».