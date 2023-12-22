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В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд с помощью QR-кода

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В РЖД прорабатывают вопрос посадки в поезд с помощью QR-кода из мобильного приложения «Госуслуги».

Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев пассажиру не нужно предъявлять распечатанный билет при посадке.

«При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги», — приводит ТАСС заявление.

В РЖД подчеркнули, что услуга будет добровольной, речи об обязательной посадке по биометрическим данным не идёт.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.

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