В РЖД прорабатывают возможность посадки в поезд с помощью QR-кода
Отмечается, что в подавляющем большинстве случаев пассажиру не нужно предъявлять распечатанный билет при посадке.
«При этом совместно с профильными ведомствами прорабатывается возможность посадки в поезд по предъявлению двухмерного штрих-кода (QR-кода) в мобильном приложении «Госуслуги», — приводит ТАСС заявление.
В РЖД подчеркнули, что услуга будет добровольной, речи об обязательной посадке по биометрическим данным не идёт.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в России высокоскоростные железные дороги в перспективе будут строиться до Луганска и Донецка.