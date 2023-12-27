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В Москве отремонтируют причал «Сетунь»

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Заммэра Москвы Пётр Бирюков заявил о начале работ по капитальному ремонту причала «Сетунь», расположенному на западе столицы.
В Москве отремонтируют причал «Сетунь»
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Причал «Сетунь» был открыт в 1960 году и с тех пор не проходил капитальный ремонт.

В настоящее время причал на Воробьёвской набережной активно используется в летний период.

«Вопросам содержания городских причалов в надлежащем состоянии уделяется особое внимание», — сказал Бирюков.

Специалисты проведут большинство работ с водной поверхности, используя баржу, оснащённую специальным оборудованием. Также будут задействованы водолазы.

Капитальный ремонт должен завершиться в II квартале 2024 года.

Ранее сообщалось, что на Горбатом мосту в Москве заменили 1,3 тыс. кв. м гидроизоляции.

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