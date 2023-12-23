На Горбатом мосту в Москве заменили 1300 квадратных метров гидроизоляции

На Горбатом мосту в Москве специалисты заменили свыше 1300 кв. м гидроизоляции. Капремонт завершён более чем на 70%.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Сотрудники комплекса городского хозяйства разобрали покрытие мостового перехода и убрали находившиеся под ним слои песка и пескобетона, отремонтировали основание пролётной части, уложили новый слой гидроизоляции.

Кроме того, частично восстановлена белокаменная облицовка, полностью отремонтирован и покрашен свод арки.

В последний раз мост реставрировали в 1980 году.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на северо-западе столицы отремонтировали пешеходный мост через канал имени Москвы.