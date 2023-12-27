Названы самые востребованные специальности года в Волгоградской области

Согласно новому исследованию, менеджеры по продажам стали самой востребованной специальностью 2023 года в Волгоградской области.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

После анализа 80 тыс. вакансий в Волгограде и области выяснилось, что для менеджеров по продажам в регионе открыто 9 тыс. вакансий (12% от всех предложений о работе).

Далее в списке идут продавцы-консультанты и кассиры (8,4 тыс. вакансий или 11% от всех предложений», операторы кол-центров — 7% вакансий.

Также в регионе востребованы водители, бухгалтеры, повара, разнорабочие, медики, курьеры.

Ранее сообщалось, что технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году.