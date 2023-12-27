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Памфилова: в ДЭГ на выборах президента смогут проголосовать около 38 млн россиян

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На предстоящих выборах президента смогут проголосовать дистанционно около 38 млн человек, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».
Памфилова: в ДЭГ на выборах президента смогут проголосовать около 38 млн россиян
  • РИА Новости

«Сейчас уже к президентским выборам потенциально смогут проголосовать около 38 млн — это больше трети потенциальных избирателей — в 29 регионах», — отметила она.

Ранее в ходе заседания Центральной избирательной комиссии было принято решение, что дистанционное электронное голосование впервые пройдёт на президентских выборах в России.

По словам Памфиловой, заявки на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России поступили от 28 субъектов страны.

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