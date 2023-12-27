Силовики предотвратили теракт на железной дороге в Самарской области
- РИА Новости
Было установлено, что мужчина намеревается устроить теракт на объекте Куйбышевской железной дороги.
Задержание подозреваемого прошло 15 ноября, он арестован, передаёт sova.info.
Во время обыска дома у злоумышленника нашли бутылки с зажигательной смесью, компьютер, а также мобильные устройства для связи с кураторами и координации действий.
В ходе допроса фигурант подтвердил свои преступные намерения, а также рассказал о причастности к запрещённой организации.
В начале декабря жителя Рязанской области, которого заподозрили в совершении террористического акта на железной дороге, повлёкшего за собой схождение грузового поезда с рельсов, арестовали в Москве.
Также URA.RU сообщало, что Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил мужчину к условному сроку за ложное сообщение о минировании.
* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.