Бастрыкину доложат о пожаре в сауне Екатеринбурга, в котором пострадал ребёнок

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад по факту пожара в сауне ТЦ в Екатеринбурге, в котором пострадала 13-летняя девочка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 26 декабря 2023 года.

В результате пожара в сауне фитнес-клуба 13-летняя девочка отравилась едким дымом.

К расследованию дела также подключилась прокуратура Кировского района.

И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов представит Бастрыкину доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.