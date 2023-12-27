Бастрыкину доложат о пожаре в сауне Екатеринбурга, в котором пострадал ребёнок
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 26 декабря 2023 года.
В результате пожара в сауне фитнес-клуба 13-летняя девочка отравилась едким дымом.
К расследованию дела также подключилась прокуратура Кировского района.
И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов представит Бастрыкину доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.