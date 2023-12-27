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Бастрыкину доложат о пожаре в сауне Екатеринбурга, в котором пострадал ребёнок

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение подготовить доклад по факту пожара в сауне ТЦ в Екатеринбурге, в котором пострадала 13-летняя девочка.
Бастрыкину доложат о пожаре в сауне Екатеринбурга, в котором пострадал ребёнок
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 26 декабря 2023 года.

В результате пожара в сауне фитнес-клуба 13-летняя девочка отравилась едким дымом.

К расследованию дела также подключилась прокуратура Кировского района.

И. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов представит Бастрыкину доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с избиением школьника в Кемерове.

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