Ефимов: в Росреестр внесли свыше 31 тысячи правообладателей с начала года

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в 2023 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли данные более чем о 31 тыс. правообладателей ранее возникших прав собственности.

Об этом сообщает НСН.

Как отметил чиновник, ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года — даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

«Ранее возникшие права необходимо зарегистрировать в Росреестре, после чего собственники могут совершать сделки с недвижимостью», — сказал Ефимов.

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что за последние два года были учтены сведения более чем по 250 тыс. объектов недвижимости.

Ранее сообщалось, что Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала года.