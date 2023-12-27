Ефимов: в Росреестр внесли свыше 31 тысячи правообладателей с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как отметил чиновник, ранее возникшим является право, которое оформлено до 31 января 1998 года — даты вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
«Ранее возникшие права необходимо зарегистрировать в Росреестре, после чего собственники могут совершать сделки с недвижимостью», — сказал Ефимов.
Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь добавил, что за последние два года были учтены сведения более чем по 250 тыс. объектов недвижимости.
Ранее сообщалось, что Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала года.