Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала года

Москва приняла в собственность 311 бесхозяйных объектов с начала 2023 года, в том числе линии электропередачи, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тыс. кв. м. Из них 144 — это здания, ещё 167 — объекты инженерной инфраструктуры», — заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

Как отметили в пресс-службе ведомства, бесхозяйным имуществом признаются объекты, у которых нет владельца, он неизвестен или отказался от своих прав. Они будут отремонтированы, сданы в аренду или использованы для нужд города.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.