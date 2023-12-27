В Челябинской области рассказали о ходе работ по очистке трасс от снега
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Вся дорожная техника подрядных организаций выведена на расчистку региональных трасс. В течение суток работало 320 единиц техники», — заявили в пресс-службе.
Также там отметили, что работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада.
О проблемных участках дорог жители региона могут сообщить в диспетчерскую службу ведомства.
Ранее сообщалось, что в администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями снегопада.