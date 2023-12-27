RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области рассказали о ходе работ по очистке трасс от снега

Короткая ссылка
В Министерстве дорожного транспорта Челябинской области прокомментировали работы по очистке трасс от снега после снежной бури.
В Челябинской области рассказали о ходе работ по очистке трасс от снега
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вся дорожная техника подрядных организаций выведена на расчистку региональных трасс. В течение суток работало 320 единиц техники», — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что работы продолжатся до полного устранения последствий снегопада.

О проблемных участках дорог жители региона могут сообщить в диспетчерскую службу ведомства.

Ранее сообщалось, что в администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями снегопада.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить