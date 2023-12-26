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В Челябинске создали оперштаб для ликвидации последствий снегопада

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В администрации Челябинска создали оперативный штаб для борьбы с последствиями снегопада.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Принято решение в ближайшие часы сконцентрироваться на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта, на «пробивке» внутриквартальных и внутридворовых проездов», — уточнили в горадминистрации.

Там также уведомили, что основные дороги находятся в проезжем состоянии, при этом их расчистка продолжается.

Кроме того, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в соцсетях опубликовал экстренное обращение к жителям региона в связи с сильным снегопадом 26 декабря.

Ранее RIA56 со ссылкой на региональное МЧС сообщало о штормовом ветре в Оренбургской области в ночь на 26 декабря.

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