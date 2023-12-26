Губернатор Текслер обратился к жителям Челябинской области в связи со снегопадом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в соцсетях опубликовал экстренное обращение к жителям региона в связи с сильным снегопадом 26 декабря.

«На значительной части Челябинской области сильнейший снегопад. В эпицентре циклона — сам Челябинск и близлежащие районы. В среднем уже выпало 20 см осадков», — цитирует губернатора URA.RU со ссылкой на его Telegram-канал.

Текслер добавил, что, согласно прогнозу, снег будет идти весь день. В целом погодную ситуацию осложняют порывы сильного ветра.

По его словам, на ряде региональных дорог введены временные ограничения в связи с очисткой от снега. Также, по его словам, дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Ранее заведующий лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондент РАН Аркадий Тишков рассказал о причинах учащения погодных аномалий в мире.