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Чемезов рассказал, что идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»

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Ведутся работы по повышению огневой мощи российского танка Т-14 «Армата», сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов рассказал, что идут работы по повышению огневой мощи танка «Армата»
  • РИА Новости

«В будущем «Армата» станет ещё более грозным оружием, мы продолжаем работы, которые значительно повысят её потенциал и боевую мощь. Результат увидим уже скоро», — заявил он.

Чемезов отметил, что так «насыщен новейшими электронными системами, имеет систему управления огнем следующего поколения».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.

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