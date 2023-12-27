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«Известия»: в детских квестах в России запретят использовать болевые приёмы

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В России при проведении квестов для детей запретят болевые контакты с их участниками.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ГОСТ для проведения квестов для детей от 6 до 18 лет.

Кроме того, согласно документу, аниматоры будут обязаны предоставлять справки о том, что они не состоят на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Также актёры должны будут иметь профильное образование или удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по актёрскому мастерству.

Ранее стало известно, что организаторов квестов обяжут проводить их по ГОСТу с марта 2024 года.

В ноябре 14-летняя девочка пострадала во время квеста в Москве.

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