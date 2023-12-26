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Путин провёл встречу с главой «Газпрома» Миллером

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Президент России Владимир Путин провёл встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, они побеседовали в Санкт-Петербурге, где глава государства два дня принимал участие в саммитах СНГ и Евразийского экономического союза.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжает поставку газа странам Запада, потому что «Газпром» — надёжный партнёр, который исполняет свои контрактные обязательства.

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